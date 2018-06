Procurorul ce ar putea să preia conducerea DIICOT a susținut interviul în fața magistraților din Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției speră ca deliberarea pentru aviz să nu dureze 5 sau 10 minute.





Felix Oliver Bănilă, candidatul propus de ministrul Jutiției la şefia DIICOT, a afirmat marţi, înainte de prezentarea proiectului managerial la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), că are toate calităţile necesare ocupării acestei funcţii.

„Mă recomandă cei peste 20 de ani de activitate, experienţa profesională pe care o am şi am acumulat-o până la momentul de faţă şi cred că am toate calităţile necesare ocupării acestei funcţii”, a spus Felix Bănilă.

Bănilă a răspuns mai multor întrebări ale membrilor Secției pentru procurori din cadrul CSM, dar s-a remarcat la două dintre acestea la care a răspuns că sunt vulnerabilitățile sale.

Una dintre ele s-a referit la rapoartele Greta (Grupul de experți al CoE pentru măsuri împotriva traficului de persoane) și Moneyval (Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului).

Candidatul a răspuns: „Nu-mi sunt foarte bine cunoscute. Recunosc asta. Este o vulnerabilitate a mea”.

La fel a răspuns și la întrebarea de ce în CV nu sunt trecute limbile străine pe care le cunoaște, dar a spus că intenționează să rezolve această „vulnerabilitate”.

La interviu a participat și Tudorel Toader, cel care l-a propus pentru a prelua funcția de la Daniel Horodniceanu, respins de ministru pentru un nou mandat.

„Doresc succes domnului Bănilă, indiferent de avizul pe care îl veţi da, repetând convingerea că nu vom delibera chiar în cinci minute sau în zece minute, că va fi o deliberare (...) pe fond, riguroasă, obiectivă, în raport cu cerinţele DIICOT”, a spus Toader.

El a completat, spunând că Felix Bănilă a susţinut în faţa comisiei de la Ministerul Justiţiei un interviu „aplicat”, demonstrând faptul că ştie care sunt problemele cu care se confruntă DIICOT şi are soluţii pentru remedierea lor.

„Cine nu are funcţie, se uită la faptul că va fi şef, să spunem dânsul. Dar în realitate este un contract managerial care are mult mai multe obligaţii decât libertăţi, care îţi răpeşte în viaţa personală bună parte din timp, dar, sigur, avem procurori devotaţi pregătiţi. Eu mă aşteptam ca să fie mulţi, foarte mulţi, la această selecţie pentru desemnarea procurorului şef”, a mai spus Tudorel Toader.