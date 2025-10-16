Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Ioan Buzatu, fiul fostului deputat liberal Horațiu Buzatu, la 4 ani închisoare după ce a condus beat și drogat.

Dosarul s-a rejudecat după ce instanța supremă a admis anularea mandatului de arestare, fiul afaceristului fiind plecat „la muncă” în străinătate.

În rejudecare, Curtea de Craiova a decis efectuarea unei expertize medico-legale de către IML pentru a se stabili dacă în sângele recoltat de la Buzatu a fost identificat cannabis și „dacă această substanță avea aptitudinea sau proprietatea de a putea determina afectarea capacității persoanei de a conduce”, lucru care s-a și întâmplat.

La stabilirea pedepsei s-a avut în vedere starea de recidivă a fiului fostului deputat, el fiind condamnat în trecut pentru aceleași fapte, de șase ani fiind consumator de droguri.

El s-a apărat și a susținut că are un loc de muncă stabil, că s-a mutat în București și că plătește întreținerea. Întrebat de procuror de ce nu s-a prezentat în țară după ce a fost condamnat definitiv și dacă știa de mandatul de arestare emis pe numele lui, Buzatu a susținut „că avea cunoștință de faptul că s-a emis MEPI pe numele său, fiind informat de către avocat și familia sa, doar că lucra în continuare în Belgia însă a rătăcit contractul respectiv de muncă”. Apoi a declarat că l-a întrebat pe avocat dacă este necesar să se prezinte, iar acesta i-a spus că nu este necesar să se întoarcă în țară.

