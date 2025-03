Procurorul general al Floridei a deschis o anchetă penală împotriva influencerului britanico-american Andrew Tate și a fratelui său Tristan, după ce cei doi au sosit în acest stat american săptămâna trecută, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Andrew Tate a scris pe X că este un "comunism absolut".

"Am fost în America timp de 5 zile. Am stat pe laptop și am făcut un podcast. Nebunie. Sunt extrem de dezamăgit de SUA. Aceasta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă, foarte tristă pentru America. Încearcă să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sunt pur și simplu dezamăgit”, a potrivit postării.





Procurorul James Uthmeier a anunțat marți pe rețeaua X că a cerut biroului său să execute mandate de percheziție și să emită citații legate de anchetă.

Frații Tate, care au intrat în Statele Unite săptămâna trecută, sunt, de asemenea, anchetați în România pentru presupus trafic de persoane și exploatare de femei tinere, notează dpa.

'Florida are toleranță zero pentru persoanele care abuzează femei și fete. Nu vom permite asta', a spus Uthmeier.

Frații Tate, care au fost arestați în România în decembrie 2022, erau vizați inițial de o interdicție de a părăsi țara. Cu toate acestea, autoritățile române le-au permis în cele din urmă plecarea, iar cei doi au mers în Florida, mai scrie dpa.

Au circulat speculații că eliberarea a fost influențată de administrația americană sub președintele Donald Trump, deși liderul de la Casa Albă a negat orice implicare, declarând săptămâna trecută că nu știe nimic despre eliberarea fraților și refuzând să răspundă la întrebări cu privire la o potențială intervenție, conform dpa.

Andrew Tate, un fost kickboxer, a devenit un simbol al misoginismul online în ultimii ani, alături de fratele său Tristan.

În România, procurorii îi acuză pe cei doi că au constrâns femei să producă înregistrări video comerciale cu conținut sexual explicit. Investigațiile au dezvăluit cel puțin 34 de presupuse victime, inclusiv o fată de 15 ani. Ambii frați neagă toate acuzațiile.