Asociației Forumul Judecătorilor din România (FJR) reclamă faptul că, în ultimele zile, s-au intensificat atacurile la adresa organizației din partea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a unor publicații controversate.

În același timp, asociația arată că „un inspector judiciar din cadrul Inspecției Judiciare utilizează public denumirea „păduche” într-un comentariu la adresa unui judecător participant la întâlnirea publică desfășurată la 22 decembrie 2025 cu Președintele României, iar președintele unei curți de apel îi caracterizează drept „frustrați” pe unii dintre participanții la întâlnirea respectivă, în rafale publice lipsite de orice sens și substanță. Mesajele sunt preluate imediat pe diverse site-uri controversate, în scopuri constante de intimidare și defăimare”, se arată într-un comunicat al asociației.

Este vorba de judecătorul Bogdan Mateescu, fost membru al CSM, fost secretar al ministerului Justiției și actual inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare. El a scris pe Facebook o postare intitulată „Păduchele în frunte” despre un judecător care a participat la discuția de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Critici întemeiate

FJR mai arată că „aceste poziții dovedesc, fără putință de tăgadă, că toate criticile publice la adresa funcționării precare a justiției au un fundament real, legitimând din plin modificările legislative necesare redresării sale. În loc să explice gravele deficiențe semnalate de presă în ultimul timp, acești reprezentanți ai unor structuri de conducere din justiție, unele cu atribuții constituționale de garant al independenței justiției, realizează reale atacuri la persoană și dovedesc lipsă de considerație față de libertatea de exprimare a magistraților care au prezentat cu onestitate problemele cu care se confruntă statul de drept. Mai mult, se insinuează, fără temei, tot felul de „înțelegeri” de preluare a justiției de cine știe ce personaje posibil ficționale, cu „planuri matematice și cinice”.

Asociația mai spune că „va sesiza toate organismele internaționale relevante și solicită Președintelui României să intervină imediat, în acord cu rolul său privind respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, reiterând că o justiție lipsită de funcționalitate și a cărei independență îi este distrusă din interior poate afecta iremediabil securitatea națională a României”.

