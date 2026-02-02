Fostul ministru al Sănătății, Florin Bodog, condamnat în urmă cu doi ani la 2 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu a fost achitat de completul de 5 judecători al ÎCCJ.

La fel și asistenta sa, cea despre care DNA spune că a fost plătită din fonduri publice fără să fi trecut pe la birou.

Bodog a fost acuzat că a angajat fictiv o consilieră și condamnat în decembrie 2024 cu suspendare. Doi ani mai târziu, fostul ministru a fost achitat definitiv. Cinci judecători au considerat că nu poate fi vorba de abuz în serviciu, „în contextul în care activitatea consilierului personal s-a desfășurat de la distanță, iar natura atribuțiilor specifice acestei funcții nu presupune o prezență fizică obligatorie la sediul instituției”.

În 2024, aceeași pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare a primit-o și consiliera pe care a angajat-o fictiv la Ministerul Sănătății, bihoreanca Olivia Marcu.

