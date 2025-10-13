Fostul secretar de stat în MIPE Marius Vasiliu arată că CSM, judecători, foști judecători, susținători, influienceri, insistă cu un neadevăr – CE „ar fi decis în 2024 că jalonul pensii speciale, cel puțin pe partea de pensii ale magistraților, e ok.”

„Chiar și Curtea Constituțională ar fi spus asta, pentru că, chipurile, decizia de neconstituționalitate din decembrie 2024 nu zice nimic de pensiile speciale, ci se referă doar la un aspect de fiscalitate (sîc!), anume la impozitarea progresivă a pensiilor. (…) CSM a dat chiar si un comunicat in care minte prin omisiune; a se citi: minte cu nerușinare”, arată Vasiliu pe Facebook.

Mai departe, fostul demnitar continuă într-un comentariu publicat pe platforma comunitatealinerală.ro că, plecând de la o replică dint-un serial de success, „Dr House”, a ajuns la un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Una din replici sună cam așa: tot timpul există o explicație; dacă nu le convine, dă-le alta. Obiectivul e să convingi că ai dreptate tot timpul.

Cum se denaturează adevărul

Cam asta văd și în comunicatul CSM prin care încearcă să denatureze o realitate – CE a considerat îndeplinit jalonul referitor la pensiile speciale încă din octombrie anul trecut (…) Nu e nici măcar vorba de un adevăr parțial, ci de adevărul lor, al magistraților aflați în grevă, o interpretare brutală a unei situații, prin omiterea celei mai importante componente ale unei reglementări complexe în privința pensiilor speciale, inclusiv ale magistraților. Genul de interpretare pe care-l vedem în toate motivările prin care sunt scăpați de pușcărie mai toți marii corupți, dar nu numai.

Pe foarte scurt, jalonul PNRR zicea că pensiile speciale trebuie eliminate, iar complementar, pentru eliminarea inechităților sociale, toate pensiile trebuia să fie aduse în același principiu, al contributivității.”, scrie Vasiliu pe comunitatealiberala.ro.

