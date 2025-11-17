În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizației de încadrare”.

Ei cereau diurna de 2% pe zi, la fel cu aveau procurorii din fosta secție specială.

Recalcularea a fost cerută începând cu 16 octombrie 2018, când au intrat în vigoare legile justiției promovate de Florin Iordache și în care se spune că procurorii din SIIJ au drepturi de magistrați detașați.

Printre cei 20 regăsim trei foști membri ai CSM, respectiv judecătoarele Lia Savonea, Simona Marcu și Nicoleta Țînț, dar și foști judecători precum Silviu Barbu de la Curtea de Apel Brașov, sau Simona Franguloiu, actual pensionar, fost detașat la CSM.

În proces, cei 20 de judecători au susținut că au fost discriminați în raport cu procurorii care anchetează magistrați. Brusc, când vine vorba de bani, separarea carierelor nu mai este subiect de dispută. La momentul 2018, procurorii secției speciale încasau, pe lângă salarii, o diurnă de 2% pe zi lucrătoare din salariul brut.

Premiu doar pentru 2 ani

În octombrie 2023, Tribunalul Sibiu a admis, în parte, cererile invocate de Savonea, Marcu și Țînț, în sensul că vor primi indemnizații majorate cu 2% doar pentru perioada aprilie 2020 – martie 2022.

De ce doar doi ani? Pe de o parte, pentru că instanța a constatat că pretențiile judecătorilor sunt prescrise – termenul fiind de 3 ani – pentru perioada anterioară datei de 14 februarie 2020, iar pe de altă parte martie 2022 este data când a fost desființată Secția specială. La fel a decis în cazul celorlalți 17 judecători care au dat în judecată Curtea de Apel Brașov sau Ministerul Justiției.

