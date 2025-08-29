Fostul lider UDMR critică protestul magistraților, care cer pensie la 40 de ani, deși greva este interzisă prin lege: „Infractorii zburdă, iar justiția sacrifică principii pentru câștiguri bănești”.

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj și din alte instanțe și parchete din țară au anunțat, marți, suspendarea activității pe termen nelimitat, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea reformei privind pensiile speciale. Decizia vine după ce coaliția de guvernare a stabilit noi modificări ale proiectului de lege: cuantumul pensiei de serviciu nu va depăși 75% din venitul net din ultima lună de activitate, iar perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare va fi de 15 ani, nu de 10.

Avocatul clujean și fost consilier prezidențial Péter Eckstein-Kovács a reacționat dur, subliniind că, deși legea interzice greva în sistemul judiciar, magistrații protestează pentru a-și păstra privilegiile. „Justiția vinde, acum, pentru niște parale, principii ale dreptului și funcționarea normală a justiției”, a declarat acesta.

Eckstein-Kovács atrage atenția că oprirea activității parchetelor îi favorizează pe infractori, în timp ce procurorii și judecătorii invocă pierderi salariale și temeri legate de pensii. „45 de ani, versus 60, 65 și chiar 70 în Europa. Să nu auzim replici de tipul că se atentează la independența justiției”, a scris el pe Facebook.

De partea cealaltă, ministrul Justiției Radu Marinescu a afirmat că instituția pe care o conduce nu a fost notificată oficial în legătură cu protestele și a reamintit că „greva nu este permisă în sistemul judiciar”.