Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzația având legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019, potrivit Agerpres.

Conform portalului instanțelor de judecată, Curtea de Apel Pitești a admis apelurile declarate de procurori și de părțile civile din acest dosar împotriva sentinței pronunțată în aprilie 2025 de Judecătoria Pitești.

Astfel, magistrații au desființat în parte sentința instanței de fond și, rejudecând, au majorat pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului de la 3 ani la 4 ani și au modificat regimul de executare, dispunând ca pedeapsa să fie executată în regim de detenție.

''Aplică inculpatului și interzicerea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, potrivit art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani și ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. Reduce cuantumul daunelor morale acordate părților civile Niță Naziana Maria și Pristavu Daniel Constantin la câte 400.000 lei fiecare. Menține celelalte dispoziții ale sentinței care nu contravin prezentei'', se mai arată în minuta deciziei.

Decizia Curții de Apel Pitești este definitivă.

Pe 26 decembrie 2019, Daniel Chițoiu a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe DN 7 Pitești - Râmnicu Vâlcea, în zona localității Zamfirești din județul Argeș.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, dintre care unul condus de un bărbat de 82 de ani, din Pitești, care se deplasa pe direcția Pitești - Râmnicu Vâlcea, celălalt fiind condus din sens opus de Daniel Chițoiu.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme a rezultat decesul bărbatului de 82 de ani și rănirea gravă a pasagerei dreapta față din același autoturism, care ulterior a decedat.

Daniel Chițoiu a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, în ianuarie 2020, pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.