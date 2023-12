Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a afirmat vineri că dosarul său este o "premieră europeană - un malpraxis vecin cu nebunia".

Vineri după-amiază a ajuns la sediul DNA și fosta ministru a Sănătății, Ioana Mihăilă.

DNA a informat vineri că a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Vlad Voiculescu pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte) și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, la această etapă procesuală, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În contextul menționat mai sus, în datele de 10 respectiv 18 martie 2021, suspectul Voiculescu Vlad Vasile, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane.

De asemenea, suspectul ar mai fi întocmit un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim - ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer.

Acest memorandum ar fi fost susținut spre aprobare în ședința Guvernului de către unul dintre secretarii de stat, ce avea la momentul respectiv atribuții delegate de ministru al Sănătății.



Vlad Voiculescu a ajuns la DNA cu mai multe documente.

"Vă amintiți cu siguranță cine era la televizor în fiecare zi vorbind despre vaccinare? Pe prima pagină din raport: vă amintiți, nu e așa? Recunoașteți personajul? (Voiculescu a arătat o poză cu preșdintele Klaus Iohannis - n.r.). Pe a doua pagină, domnul Ciucă, pe a treia pagină, domnul Ghiorghiță, pe a patra pagină, domnul Baciu. Și aici se cam termină. Ați văzut cumva vreun ministru USR?", a spus fostul ministru.

Acesta a mai declarat că el nu a semnat niciun contract de achiziție, iar când se făceau achizițiile el nici nu era informat, iar Florin Cîțu nu lua nicio decizie fără a se consulta întotdeauna cu președintele Iohannis.

Acesta a menționat că el nu a avut un cuvânt de spus în privința vaccinării și va merge, la ora 10,00, la DNA "pentru a auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realității și lansarea unor acuzații defăimătoare".

"Tot ce am reușit în ultimii 10 ani a fost prin încrederea oamenilor. Prin încrederea voastră. Nu am dus niciodată în ultimii 7 ani lipsă de atacuri, care mai de care mai abramburistice. S-au făcut ieri însă două săptămâni de când acuzațiile la adresa mea au întrecut orice formă a ridicolului, fiind lansate de data asta tocmai de un procuror al unei instituții respectabile: DNA. Voi merge astăzi la 10:00 la DNA pentru a auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realității și lansarea unor acuzații defăimătoare (pe surse) de către o instituție a statului român. Dincolo de acuzațiile absurde care mi se aduc mie, afectându-mi familia, munca, timpul (într-un fel pe care nu îl doresc niciunui om cinstit doar pentru că și-a asumat o funcție publică și a deranjat), dosarul în sine este o "premieră europeană": un malpraxis vecin cu nebunia", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook, citat de Agerpres.

El a spus că, în calitate de ministru al Sănătății, nu a avut un cuvânt de spus în privința vaccinării.

"Acuzația este contractarea unei cantități prea mare de vaccinuri. Vaccinurile au salvat vieți și datorită unui mecanism european, Romania a fost printre țările care s-au bucurat de posibilitatea de a avea vaccin la timp și suficient. Mult înaintea a miliarde de oameni din lumea asta mare. Ceea ce spun nu e un aruncat al responsabilității, ci adevărul faptic: ca ministru al Sănătății nu am avut un cuvânt de spus în privința vaccinării și am spus asta și atunci. In 3 luni am făcut alături de echipa mea tot ce am putut mai mult și mai bine - m-am luptat pentru acces egal al românilor la vaccinuri, am deschis spitale pentru bolnavii cronici, am găsit o soluție pentru înmormântări decente, am conceput PNRR pe sănătate și altele. Cine a luat acele decizii legate de achiziția vaccinurilor? Aceiași pe care îi vedeați la televizor în fiecare zi a anului 2021 vorbind despre vaccinare. Acum toți și-au înghițit limbile", a mai transmis Vlad Voiculescu.

Potrivit lui Voiculescu, "vina în sine este de ordinul ridicolului", acuzația adusă fiind aceea că "cineva din România ar fi cumpărat prea multe vaccinuri".

"În fapt, oricât de antipatic mi-ar fi mie domnul Cîțu - cel care lua deciziile, la inițiativa domnului Gheorghiță și în acord cu domnul Iohannis - România a făcut atunci ceea ce a făcut cam fiecare țară europeană! România a cumpărat de altfel pentru anul 2021 mai puține doze raportat la populație decât toate țările mari din UE, cu excepția Poloniei. România a cumpărat, raportat la populație, un număr mai mic de vaccinuri decât media UE! Și atunci, despre ce poate fi acest dosar dacă nici corupție nu avem, nici un comportament aberant al României? Sper să aflu astăzi un răspuns", a mai scris fostul ministru al Sănătății.

Voiculescu va afla de la procurori că a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, în dosarul privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19, în care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard de euro.

Dosarul vaccinurilor îi vizează și pe fostul premier Florin Cîțu, care a fost deja pus sub acuzare, și fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă.