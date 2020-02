Gabriela Scutea, propusă la șefia Parchetului general, a declarat marți că Ordonanța de Urgență 13 din 2017, care a dus la proteste masive din partea societății civile, nu a fost elaborată la Ministerul Justiției, condus atunci de Florin Iordache.

"Nu am știut de intenția ministrului Iordache de a promova această ordonanță, care nu a fost elaborată în Ministerul Justiției. În Ministerul Justiției, din punct de vedere tehnic, a fost corectată. Am semnat făcând o opoziție activă. Și cred că am atins tot ceea ce se putea din punct de vedere tehnic, dincolo de asumarea politică a domnului ministru Iordache de eliminare a unor prevederi și mai nocive", a declarat Gabriela Scutea la CSM.

Gabriela Scutea a adăugat că nu știe unde a fost elaborată controversata OUG.

În martie anul trecut, deputatul PSD Florin Iordache declara la Digi24 că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar mai da o dată OUG 13, împotriva căreia au protestat în stradă sute de mii de oameni.