Judecătoarea Grațiela Milu, membră a Consilului Superior al Magistraturii (CSM), spune că nu a fost de acord cu emiterea comunicatului transmis de Secția pentru judecători a Consiliului, că e nevoie ca faptele prezentate în documentarul Recorder să fie verificate, iar dacă e nevoie modificarea legii, dacă se constată disfuncționalități în sistem.

„Comunicatul dat astăzi de Secția pentru judecători nu a fost produsul unei hotărâri a secției ci al unei consultări informale, ocazie cu care eu am spus că nu consider oportună emiterea unui comunicat la acest moment. Din punctul meu de vedere aspectele relatate în documentarul Recorder trebuie să facă obiectul unei analize punctuale, iar dacă se confirmă factual, să fie antrenate mecanismele de atragere a unor forme de răspundere, inclusiv necesitatea inițierii unor modificări legislative acolo unde prevederile legale pot fi considerate cauza unor disfuncționalități de sistem”, a declarat Milu pentru PRESShub.

Judecătorii CSM și „alegațiile” din documentar



Judecătoarea mai precizează că nu este de acord cu desconsiderarea întregului corp al magistraților. „Nu pot fi însă de acord cu generalizarea desconsiderării întregului corp al magistraților pornind de la cazuri particulare și nici cu deturnarea materialului investigației jurnalistice în contextul modificărilor legislative privind statutul magistratului sub aspectul pensiei de serviciu, în sens manipulativ”, mai arată Milu.

Joi, Secția pentru judecători a CSM a transmis un comunicat în care arată că „alegațiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce privește sistemul de justiție. „Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și a încrederii față de persoane aflate în funcții de conducere”, arată Secția pentru judecători.

