Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) concluzionează că nivelul de respectare de către România a recomandărilor sale de prevenire a corupției cu privire la parlamentari, judecători și procurori rămâne la un nivel nesatisfăcător.

GRECO concluzionează că România a implementat în totalitate doar cinci dintre cele 18 recomandări ce rezultă dintr-o evaluare din 2015 și dintr-o procedură de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate în 2017 cu privire la aspecte legate de reforma judiciară.

În ceea ce privește membrii Parlamentului, nivelul de implementare rămâne neschimbat, cu excepția unor cerințe procedurale, cu doar două din cele nouă recomandări implementate.

Având în vedere importanța acestor recomandări pentru prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, GRECO subliniază că este necesară o acțiune mai hotărâtă pentru implementarea acestora, potrivit Agerpres.

În legătură cu prevenirea corupției cu privire la judecători și procurori, în urma reformelor puternic criticate ale sistemului de justiție penală (2017-2018) din România și a deciziei GRECO de a aplica procedura sa ad-hoc, GRECO recunoaște acum că au fost luate unele măsuri și inițiative mai promițătoare sunt în curs care au potențialul de a rectifica multe dintre neajunsuri.

Un proiect promițător de lege privind statutul magistraților din România este în curs de desfășurare și este în prezent supus consultării publice. Acesta prevede o procedură mai transparentă și criterii de evaluare mai obiective pentru numirea procurorilor în funcțiile cele mai înalte și se ocupă de asemenea de răspunderea judecătorilor.

Premierul Florin Cîțu a declarat că raportul arată că România e ”pe drumul cel bun”.

"Tot raportul spune un lucru foarte important: suntem pe drumul cel bun. Această coaliție este pe drumul cel bun și trebuie să continue reformele pe care le-am început. În primul rând, am oprit răul și am inversat efectele negative ale reformelor inițiate în perioada 2017 - 2019. Acesta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Am oprit ceea ce s-a întâmplat atunci. În acest moment, suntem în plin proces de reformă a Legilor Justiției, acestea se discută în coaliție. Cred că mergem în direcția cea bună, dar ceea ce pot să spun eu este că în această administrație, în acest Guvern, Legile Justiției nu vor mai fi abuzate și nu vom mai vedea ceea ce s-a întâmplat în perioada 2017 - 2019", a declarat Cîțu, după ședința de Guvern.

În schimb, Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție arată, într-un comunicat de presă, că ”niciuna dintre modificările dăunătoare aduse legilor justiției, realizată în perioada 2018-2019 și intrată în vigoare, încă nu a fost abrogată”.

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție solicită ”reforme rapide” în Justiție, ”pentru alinierea legislației naționale cerințelor minimale ale Cosiliului Europei (și ale dreptului Uniunii Europene, în același timp) privind statul de drept, rapoartele entităților internaționale relevante și doleanțelor majorității covârșitoare a magistraților români. De altfel, niciuna dintre modificările dăunătoare aduse legilor justiției, realizată în perioada 2018-2019 și intrată în vigoare, încă nu a fost abrogată”.