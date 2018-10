Premierul Viorica Dăncilă sare în ajutorul lui Liviu Dragnea, al cărui apel se judecă începând de luni la un complet de 5 judecători. Guvernul consideră că ar trebui schimbate completele de judecată odată cu intrarea în vigoare a noi legi 304/2004.

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională în privința unui posibil conflict între Parlament și Curtea Supremă, în cazul constituirii completelor de judecată, au declarat pentru HotNews surse politice.

Sesizarea guvernului conduse de Viorica Dăncilă apare după ce Liviu Dragnea a reclamat nelegaliatea completului de cinci în fața căruia trebuie să apară pe 8 octombrie.

Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus săptămâna trecută că neaplicarea noilor prevederi legale privind organizarea completelor de cinci judecători poate fi atacată la Curtea Constituțională, sau în contencios administrativ.

Noua lege 304/2004 prevede că cele două complete de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție se compun prin tragerea la sorți a tuturor membrilor la începutul fiecărui an. Anterior, legea prevedea că președintele și vicepreședintele ICCJ sunt membri de drept, iar restul membrilor erau desemnați prin tragerea la sorți, tot la începutul anului.

Printr-o hotărâre, ICCJ a decis să păstreze completele formate pe vechea lege, urmând să aplice noile prevederi din ianuarie, la începutul anului, așa cum se prevede.

„Vă vorbesc ca jurist. Hotărârea Înaltei Curţi cred eu că poate fi atacă sub două aspecte. (...) Dacă hotărârea Colegiului reprezintă un act administrativ, atunci poate fi atacată la instanţa de Contencios administrativ, de cei interesaţi. Dacă hotărârea Colegiului are semnificaţia unei adăugiri la lege, unei modificări a legii în sensul amânării anumitor prevederi sub aspectul intrării în vigoare, deci dacă privim din această perspectivă, atunci am putea să discutăm posibilitatea sau problema ca Înalta Curte să fi intrat în puterea legiuitorului, să spună că s-a substituit legiuitorului - care a adoptat o lege, bună, rea, şi a venit cu o lege şi a zis că paragraful ăsta se aplică de la anul, atunci cineva ar putea să spună, cei care sunt subiecţi de sesizare a Curţii Constituţionale, din care categoric ministrul Justiţiei nu face parte, ar putea spune că este un conflict juridic de natură constituţională între Înalta Curte care, prin Colegiul de Conducere, a amânat momentul intrării în vigoare a unui paragraf, a unui articol din lege şi că Înalta Curte nu poate să adopte acte, măsuri de natura celor care intră în competenţa legiuitorului”, declara Toader săptămâna trecută.

Sesizarea CCR vine în contextul în care apelul lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman începe luni. În primă instanță, completul de 3 judecători l-a condamnat la 3 ani și șase luni de închisoare cu executare.