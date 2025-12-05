Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis vineri, începând cu ora 12:00, că vor contesta la CCR legea adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament și care vizează pensionarea magistraților.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție vor trimite din nou la CCR legea privind pensiile magistraților.



ÎCCJ a transmis că, în cadrul ședinței Secțiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Parlamentul s-a reunit marți în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților.

În noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.

