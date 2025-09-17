Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o nouă decizie în favoarea inculpaților, decizie în urma căreia unele dosare se pot prescrie după o interpretare discutabilă a legii.

Procurorul General al României a întrebat instanța supremă dacă un judecător care a închis dezbaterile, rămânând în pronunțare cu privire la soluția asupra fondului acțiunii penale, este obligat să ia parte la deliberare, să redacteze și să pronunțe hotărârea în ipoteza în care, ulterior închiderii dezbaterilor, a fost transferat, delegat, detașat sau, după caz, a promovat efectiv la instanța superioară, astfel încât nu mai este judecător al instanței respective.

Ședința a fost prezidată de fosta președintă a ÎCCJ, Corina Alina Corbu, recent pensionată.

Din partea PG a participat un procuror care a susținut că recursul în interesul legii a fost promovat ca urmare a constatării unei practici neunitare și a cerut ca un judecător care a rămas în pronunțare să ia parte la deliberare și să pronunțe o decizie, chiar dacă între timp a fost promovat sau delegat la o altă instanță, el fiind în continuare judecător în corpul magistraților.

Judecătorul raportor de la ÎCCJ a fost de părere că „judecătorul care a închis dezbaterile, rămânând în pronunțare cu privire la soluția asupra fondului acțiunii penale, nu este obligat să ia parte la deliberare, să redacteze și să pronunțe hotărârea în ipoteza în care, ulterior închiderii dezbaterilor, a fost transferat, delegat, detașat sau, după caz, a promovat efectiv la instanța superioară, întrucât nu mai este judecător al instanței respective”. La fel au gândit și majoritatea judecătorilor din Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii și a decis că „deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii trebuie analizate și se supun unor reguli clare care impun condiția ca la momentul final al judecății judecătorul să fie membru al aceluiași complet și să fie judecător al aceleiași instanțe în momentul pronunțării hotărârii”.

