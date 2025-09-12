Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată”.

Plângerea a fost făcută de compania GRIVCO a lui Dan Voiculescu și alți trei foști condamnați în 2014 în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) și o vizează pe fosta judecătoare Camelia Bogdan, cea care i-a condamnat în urmă cu 11 ani.

De-a lungul raționamentului întins pe 55 de pagini, un judecător de Cameră preliminară de la ÎCCJ, adică șefa instanței supreme Lia Savonea, a jucat trei roluri: avocat, procuror și judecător.

Printr-o adevărată demonstrație de forță, un potențial abuz al unui judecător a fost „corectat” cu un abuz și mai mare din partea altui judecător. Petenții din dosarul 2655/1/2023 al ÎCCJ au cerut un singur lucru: schimbarea temeiului clasării dispusă de procuror, în sensul de a se reține ca unic temei al clasării intervenirea prescripției răspunderii penale, nu și faptul că „fapta nu există”. Lucru pe care Savonea l-a făcut.

Astfel, judecătoarea a constatat „că premisa soluției de clasare (data de Parchetul General n. red.) este una profund greșită, întrucât autoritatea de lucru judecat și opozabilitatea față de stat și societate a hotărârilor definitive nu este echivalentul sustragerii magistraților care le pronunță de la vreo formă de răspundere, de orice fel, inclusiv penală, atunci când săvârșesc fapte ilicite în exercitarea atribuțiilor judiciare. Altfel spus, autoritatea de lucru judecat a hotărârilor definitive nu implică faptul că judecătorul este independent și față de lege”, susține Savonea.

