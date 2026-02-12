Comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a avut joi mai multe întâlniri la București, pe teme legate de statul de drept.

La Palatul Victoria, prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, arătând că, după perioada MCV, atribuțiile factorului politic în gestionarea carierei magistraților au fost reduse semnificativ, iar responsabilitățile privind bugetele și promovările au fost transferate către structurile de conducere ale sistemului judiciar.

"Aceste schimbări au avut ca obiectiv consolidarea independenței justiției și reașezarea echilibrului instituțional", potrivit unui comunicat al Guvernului.

Premierul a adus în discuție și reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul "presiunilor bugetare și al jaloanelor din PNRR, pe fondul unor diferențe semnificative între pensiile din justiție și media națională".

Totodată, au fost abordate și aspecte legate de durata procedurilor, riscul prescrierii unor cauze și nevoia de coerență în practica instanțelor, precum și importanța unor reglementări mai clare pentru creșterea eficienței și predictibilității actului de justiție.

Comisarul Michael McGrath a exprimat disponibilitatea Comisiei Europene de a sprijini România în implementarea recomandărilor incluse în Raportul privind Statul de Drept 2025, în special în ceea ce privește asigurarea investigării și urmăririi penale eficiente a infracțiunilor din sistemul judiciar, garantarea independenței procurorilor de rang înalt și clarificarea aspectelor legate de regimul prescripției.

De asemenea, a fost subliniat interesul Comisiei Europene pentru asigurarea transparenței privind funcția publică.

Oficialul european s-a întâlnit și cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, discuțiile celor doi având ca obiect progresele înregistrate de România în contextul Raportului privind Statul de Drept, care se află în portofoliul comisarului, a precizat Ministerul Justiției.

Diana Stoica: Trebuie să facem mai mult la nivel european pentru a proteja și consolida democrațiile noastre

Președinta Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, Diana Stoica, împreună cu vicepreședintele Ovidiu-Vasile Cîmpean și alți membri ai comisiei, au participat, la Palatul Parlamentului, la întrevederea comună cu Michael McGrath.

Discuțiile au vizat progresele României în implementarea reformelor judiciare, întărirea integrității instituțiilor, combaterea corupției și dezinformării, asigurarea independenței justiției și transparenței politice, implicarea activă a cetățenilor și utilizarea responsabilă a noilor tehnologii, inclusiv a instrumentelor inteligenței artificiale, pentru a preveni manipularea și dezinformarea, sprijinite prin inițiative europene precum Scutul pentru Democrație, potrivit unui comunicat.

Diana Stoica a subliniat vulnerabilitatea democrațiilor din statele membre și necesitatea unui efort comun la nivel european:

„Credem că democrațiile noastre sunt foarte fragile. Suntem vulnerabili la factori externi, dar preocuparea principală trebuie să fie la nivel european. Trebuie să lucrăm împreună, să împărtășim provocările și bunele practici, pentru a proteja democrațiile și accesul cetățenilor la informații corecte”.

Totodată, președinta Stoica a abordat provocările digitale și impactul inteligenței artificiale: „Libertatea de exprimare se aplică ființelor umane, nu roboților sau inteligenței artificiale. Este nevoie să stabilim limite clare și să luăm măsuri pentru a proteja accesul cetățenilor la informații corecte și interacțiune umană. La nivel european trebuie să facem mai mult pentru a proteja democrațiile noastre”.

Vicepreședintele Ovidiu Cîmpean, la rândul său, a abordat dimensiunea digitală a provocărilor pentru democrație și securitatea online, evidențiind necesitatea unui cadru european pentru verificarea identității pe platformele mari de social media:

„România susține pe deplin Scutul european al democrației și considerăm esențială crearea unui cadru european pentru verificarea identității pe platformele mari de social media. Un astfel de cadru ar reduce semnificativ conturile false, ar limita manipularea și influența actorilor externi, protejând în același timp drepturile fundamentale ale cetățenilor”.

Comisarul Michael McGrath a apreciat implicarea României în dezbaterile europene pe tema statului de drept și deschiderea autorităților române pentru un dialog constructiv în cadrul procesului de evaluare anuală.

