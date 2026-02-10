România a obținut un scor de 45 de puncte în IPC 2025, sub media democrațiilor fragile, care se situează la 47 de puncte.

Corupția se înrăutățește la nivel global, chiar și democrațiile consolidate înregistrează o creștere a corupției, pe fondul declinului în leadership, relevă Indicele de Percepție a Corupției (IPC) 2025 lansat marți de Transparency International.

Numărul țărilor cu scoruri de peste 80 de puncte s-a redus de la 12, câte erau în urmă cu un deceniu, la doar 5 în IPC 2025.

La nivel european, progresele anti-corupție stagnează de peste un deceniu, media UE fiind și în acest an de 62 de puncte. Cu 45 de puncte din 100 posibile în IPC 2025, România înregistrează de asemenea o stagnare, diferența față de 2012 fiind de doar un punct în plus. Cu un scor care a variat de la un an la altul cu 1 – 2 puncte, România rămâne printre ultimele trei state din UE în clasamentul IPC, alături de Bulgaria (40) și Ungaria (40).

Sunt însă țări care au înregistrat diferențe mari de punctaj în acești ani, ca de exemplu Grecia (+ 14 puncte din 2012), Estonia (+ 11 puncte din 2012), Ungaria (-15 puncte din 2012), Polonia (-10 puncte din 2015).

Statele cu democrații puternice au, în medie, un scor de 71 de puncte în cadrul IPC. Niciuna dintre aceste țări nu are sub 50 de puncte.

Prin contrast, democrațiile fragile înregistrează un scor mediu de 47 de puncte.

Transparency International precizează că, într-o perioadă în care statele europene se confruntă cu provocări majore - de la războiul din Ucraina și tensiuni geopolitice care testează unitatea UE, la creșterea polarizării societății și a extremismului - estenevoie mai mult ca oricând de leadership eficient și de instituții independente puternice care să susțină standardele de integritate și să servească interesul public.



