Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” face apel la autorități să ancheteze comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu care a avut loc pe 30 noiembrie în localitatea ilfoveană Tâncăbești.

Într-o scrisoare publică, Institutul spune că, în ultimul an, societatea românească a asistat la ascensiunea discursului instigator la ură și manifestărilor extremiste în spațiul public.

"Această realitate pune sub semnul întrebării memoria victimelor Holocaustului din România, promovează simbolurile și elita Mișcării Legionare precum și persoane condamnate pentru crime de război. Și, toată această intensificare a avut loc în contextul sfidării legislației memoriale în vigoare, mai cu seamă a OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. De asemenea, în 2021 Raportul Inspecției judiciare privind modul de investigare și soluționare a cauzelor având ca obiect infracțiunile motivate de ură și discriminare și infracțiunile rezultate din interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război consemna, în urma analizei soluțiilor din dosarele de cercetare pe perioada 2017-2020, eficiența redusă a activității organelor de anchetă", se arată în scrisoare.

Institutul „Elie Wiesel” a menționat public că în prima jumătate a anului 2025 parchetul și poliția au reușit finalizarea și trimiterea în judecată a mai multor persoane a căror fapte au fost încadrate sub incidența OUG nr. 31/2002. Astfel, într-un timp scurt, în primele luni ale anului 2025 s-au finalizat cercetările în mai multe dosare și un număr de 14 persoane au fost trimise în judecată. Părea că această lege nu este chiar inutilă pentru realitatea memorială din România. Dintre aceste dosare aflate în curs de judecată menționăm cele care încriminează fapte petrecute în noiembrie 2024, cu prilejul comemorării asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu, la troița din localitatea Tâncăbești, județul Ilfov.

La un an de zile situația pare să fi revenit la vechile obiceiuri: manifestări prolegionare, cultul lui Corneliu Zelea Codreanu sub aripa ocrotitoare a jandarmilor. Aflăm cu stupefacție din presă că în data de 30 noiembrie 2025, în aceiași localitate Tâncăbești, județul Ilfov, pe spațiul public au avut loc maniferstări comemorative care se tot repetă din 1994.

Așa cum rezultă din imaginile filmate nu au lipsit ritualuri legionare sau salutul nazist. OUG nr. 31/2002 a reintrat într-un con de umbră al justiției, iar asaltul extremiștilor asupra memoriei publice este unul dezinhibat și dincolo de lege, mai spune Institutul.

În acest context, Ministerul de Interne și Parchetul General sunt chemate să ancheteze evenimentele.