Curtea de Apel București anunță, în premieră, că organizează joi o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder despre "Justiția capturată".

"În data de 11.12.2025, la ora 12:00, la sediul Curții de Apel București din Splaiul Independenței nr. 5 se va desfășura o conferință extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale și informațiilor relevante privind acuzațiile formulate în spațiul public în ultima perioadă. Conferința se va desfășura în Sala E 68 'Istrate Micescu'. Persoana de contact este doamna judecător Ionela Tudor, purtător de cuvânt al Curții de Apel București", potrivit unui comunicat emis de Curtea de Apel București.

Recorder a publicat o investigație amplă despre situația gravă din sistemul judiciar, care în ultimii ani a îngropat în mod sistematic dosarele de mare corupție.

Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale.

„Senzația este că orice ai face, scapi”, spune unul dintre magistrații intervievați de Recorder.

Același magistrat făcea o declarație șocantă la ultimul bilanț al Parchetului General: „România e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept”.

