Desființarea definitivă a SIIJ și repararea legilor justiției ar fi fost deja obiective îndeplinite dacă toți partenerii din coaliție ar fi respectat programul de guvernare, a replicat ministrul Stelian Ion la acuzațiile președintelui Klaus Iohannis.

”Soluția pentru deblocarea proiectului de desființare a SIIJ și a legilor justiției este una simplă: respectarea angajamentelor asumate în programul de guvernare și în relația cu Uniunea Europeană. Atât desființarea definitivă a SIIJ, și nu încercarea de salvare a acesteia prin mutarea sediului la Parchetul General, cât și repararea legilor justiției ar fi fost deja obiective îndeplinite dacă toți partenerii din coaliție ar fi respectat programul de guvernare și ar fi pus preț pe opiniile instituțiilor internaționale - Comisia Europeană, GRECO și Comisia de la Veneția", a declarat miercuri Stelian Ion, citat într-un comunicat al Ministerului justiției.

Declarația a fost făcută după ce președintele Klaus Iohannis a declarat că ministrul justiției nu a găsit ”calea potrivită” pentru desființarea Secției Speciale.

”Noi am avut nu demult, la sfârșitul anului trecut, campanie electorală și aproape s-au duelat în public, deci vă dați seama că o astfel de coaliție are nevoie de timp până când se rodează, până când mecanismele funcționează foarte bine. Și având în vedere de unde am pornit, pot să spun că da, coaliția funcționează, dar nu funcționează perfect, mai sunt multe lucruri care nu funcționează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desființat, chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face, dar ministrul Justiției nu a găsit încă calea potrivită; legile justiției - nici nu există un proiect acceptat în coaliție. Și sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri și sunt și alte reforme care au fost promise și deocamdată auzim că se întâlnesc și se discută. Deci mai este mult de lucru, dar această formulă eu sunt convins că poate să funcționeze”, a spus Iohannis, întrebat dacă e mulțumit de modul în care funcționează coaliția de guvernare.

Stelian Ion susține că desființarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, lună în care Ministerul justiției a propus proiectul și a fost aprobat și susținut de Guvern. Deși avizată favorabil și de către Comisia de la Veneția, propunerea e ignorată de UDMR ”cu bună-știință".

"Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul justiției", a replicat ministrul Stelian Ion.

"Mai mult, am propus coaliției și în grupul de lucru și alte soluții pentru deblocarea situației privind SIIJ: la cererea judecătorului sau procurorului care are calitatea de suspect sau inculpat, cauza să fie trimisă spre soluționare la un serviciu teritorial egal în grad și învecinat cu parchetul care efectuează urmărirea penală. Faptul că soluțiile sunt respinse sistematic, fără argumente solide, arată că nu toți partenerii din coaliție doresc desființarea reală a SIIJ și caută modalități de a menține în viață această structură", a mai spus ministrul justiției.