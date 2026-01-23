Judecătoarea Ana-Maria Puiu de la Tribunalul București a ieșit public pe pagina de Facebook și reclamă practica păguboasă a delegărilor de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a unor persoane agreate pe funcții de conducere.

În plus, judecătoarea atrage atenția asupra faptului că Laura Radu, membru al CSM și fost președinte al Tribunalului București, a ales să-și suspende mandatul 6 ani și astfel instanța nu a putut organiza concurs pentru a avea un președinte.

Revolta judecătoarei Puiu a venit după delegarea lui Cosmin Grossu Sterea ca președinte al Tribunalului București, în condițiile în care acesta a judecat la instanța pe care o va conduce doar trei săptămâni, în rest fiind delegat la CSM. „Aș începe prin a spune că ne aflăm în situația în care, deși doamna judecător Laura Radu ar fi putut fi – conform legii, în regula generală – președintele Tribunalului București maxim 6 ani, perioada a 2 mandate a câte 3 ani, din ianuarie 2018 până în ianuarie 2024, odată aleasă membru CSM, cu începere din ianuarie 2023, pentru un mandat de 6 ani, doamna judecător Laura Radu a ales să acceseze o normă de favoare personală care îi permitea să își suspende mandatul funcției de conducere, alegând să dea satisfacție unui interes pur personal ale cărui consecințe sunt următoarele:

1. Timp de 6 ani la Tribunalul București este împiedicată organizarea unui concurs de numire în funcția de conducere de președinte;

2. ⁠Pentru aceeași perioadă de 6 ani s-a deschis la Tribunalul București practicarea delegărilor dispuse de Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Colegiului de Conducere al Curții de Apel București, din ianuarie 2023, până în ianuarie 2029 când, se presupune, doamna judecător Laura Radu va reveni la Tribunalul București pentru a-și continua mandatul funcției de conducere pentru un an”, arată judecătoarea Puiu pe pagina personală de Facebook.

Citiți continuarea pe PressHub.