Un banal proces cu obiect „verificare măsuri preventive” al unui traficant de droguri cercetat de DIICOT Ialomița riscă să se transforme într-un scandal de proporții la Curtea de Apel București.

Șefa Secției I Penală a CAB a înclinat balanța și, alături de o colegă controversată, a dispus îndepărtarea dintr-un dosar a judecătoarei Raluca Moroșanu, cea care a reclamat pentru Recorder disfuncționalitățile grave din sistemul judiciar.

Sub pretextul că unul dintre cei doi judecători ai completului, adică Raluca Moroșanu, ar fi părtinitor, avocatul traficantului a cerut recuzarea judecătoarei. Cererea de recuzare a fost analizată de colegul de complet al lui Moroșanu și de o altă judecătoare, Nicoleta Nolden. Cea din urmă dorea să accepte cererea de recuzare, așa că era nevoie de un al treilea magistrat. Astfel, a intrat în proces al treilea judecător, șefa Secției I penale a Curții de Apel București, Violeta Elena Georgescu-Ashemimry. „În opinie majoritară: În baza art. 68 alin. 5 C.pr.pen. la art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen., admite cererea de recuzare a doamnei judecător Moroșanu Raluca, formulată de apelantul-inculpat Badea Alexandru-Marian. În baza art. 68 alin. 6 C.pr.pen., menține actele îndeplinite și măsurile dispuse până la termenul de judecată din 17.12.2025 în dosarul nr. 1020/98/2025/a3. Dispune trimiterea dosarului la președintele de secție, în vederea constituirii legale a completului. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac”, este decizia CAB.

Se urmărește îndepărtarea judecătoarei incomode

Specialiștii în drept consultați de PRESShub arată că prin această modalitate se urmărește „încurajarea avocaților să o recuze pe judecătoarea Moroșanu. Se va pune apoi problema mutării la o altă secție și a sesizarii Inspecției judiciare sub pretextul perturbării grave a activității de judecată – găsesc ei o abatere disciplinară. O vor recuza în toate dosarele, ca să nu mai poată judeca nimic”, ne-a declarat un magistrat.



Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB), a povestit că a văzut „negru în fața ochilor” când i s-a spus că judecătorii sunt chemați în conferința de presă organizată joi de conducerea instanței ca să îi susțină „pe cei care ne terorizează”. „În acel moment, m-am gândit, uite ce fac ăștia, fac o conferință de presă exact ca Ceaușescu în 21 decembrie”, a declarat judecătoarea într-un interviu pentru Recorder, în care aduce mai multe acuzații actualei conduceri de la CAB și o critică și pe președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, despre care spune că „trebuie să plece din magistratură”, nu numai de la șefia Curții Supreme.

