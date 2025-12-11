Judecătoarea Raluca Moroșanu este cea care a întrerupt conferința de presă a conducerii Curții de Apel București și s-a plâns că magistrații de la această instituție sunt "terorizați", exact așa cum s-a relatat în documentarul Recorder.

"Mă numesc Raluca Moroșanu, sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 ani la Curtea de Apel București, la Secția 1 Penală. Am venit aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și am venit să spun că tot ce a spus el acolo e adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Aici la Curtea de Apel București muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dvs. că se întâmplă.

Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine. Nu știu cealaltă parte ce vor face, vor probabil să țină cu conducerea. Așa că paranteză, nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, nicăieri, am fost toată viața mea magistrat. Colegii din țară mă cunosc pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala de grefieri aproape 15 ani și ei vor ști că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine", a spus ea.