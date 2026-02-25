Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) i-a solicitat marți președintelui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a Legii privind modificarea pensiilor de serviciu.

Judecătorii susțin că reexaminarea, întemeiat pe art. 77 alin. (2) din Constituție, este esențială pentru garantarea dreptului cetățenilor la o justiție independentă și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

UNJR afirmă că legea a fost adoptată într-un climat de presiune publică intensă asupra sistemului judiciar, însoțit de campanii de denigrare, fake news și dezinformare la adresa magistraților.

În cererea adresată Președintelui UNJR atrage atenția că actul normativ nu reprezintă o reformă autentică a sistemului de pensii, ci o măsură cu caracter punitiv, menită să exercite presiuni asupra judecătorilor și să influențeze soluțiile pronunțate în cauzele în care cetățenii se judecă cu statul.

În acest context, UNJR invocă declarații ale unor lideri politici din coaliția de guvernare ce susțin această concluzie.

UNJR consideră deosebit de gravă afirmația premierului Ilie Bolojan potrivit căreia competențele din justiție ar fi „delegate” de lumea politică: "[…] cei care au în responsabilitate din interiorul sistemului de justiție, căruia lumea politică i-a delegat, practic, competențele de a interveni, de a corecta, trebuie să-și facă datoria […].

"Covingerea Premierului Ilie Bolojan că puterea judecătorilor de a decide în cauzele cu care sunt sesizați este delegată acestora de către ”lumea politică” reflectă mentalitatea stalinistă a acestuia în raporturile dintre puterea executivă și puterea judecătorească, în care Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătorești trebuie pronunțate de către judecători, care sunt corecte și care nu", se arată în solicitarea UNJR.

UNJR a arătat în cadrul scrisorii trimise Președintelui că ideea că judecătorii „servesc statul” sau că puterea lor este delegată de clasa politică reia o logică stalinistă similară: magistratul nu mai este garantul drepturilor cetățeanului în raport cu statul, ci un executant al voinței guvernamentale. Or, într-un stat de drept, judecătorul este chemat să aplice legea chiar și împotriva intereselor statului, atunci când acesta încalcă drepturi sau libertăți.

De asemenea, UNJR critică și declarațiile senatorului USR Cristian Ghinea privind necesitatea scoaterii CSM „de sub controlul magistraților”, precum și pozițiile exprimate de Ministrul Apărării Radu Miruță în contextul pensiilor de serviciu. UNJR consideră că astfel de mesaje întăresc percepția că modificările legislative sunt o sancțiune aplicată judecătorilor pentru soluții considerate nefavorabile puterii politice, inclusiv în cauze penale sensibile.

Judecătorii subliniază că cetățenii se adresează instanțelor inclusiv împotriva statului, guvernului sau altor autorități publice. Dacă magistratul este plasat într-o relație de dependență față de executiv, capacitatea sa de a soluționa imparțial asemenea litigii este grav afectată. Într-un sistem democratic, justiția nu servește statul sau partidul, ci legea și drepturile fundamentale ale persoanei.

UNJR solicită Președintelui să își exercite rolul constituțional de garant al echilibrului între puterile statului și să retrimită legea în Parlament pentru o dezbatere reală și consultarea sistemului judiciar, în acord cu recomandările Comisia de la Veneția privind modificările ce privesc statutul magistraților.

Totodată, asociația susține că legea conține deficiențe serioase, inclusiv încălcări ale jurisprudenței Curtea de Justiție a Uniunii Europene, inechități între categorii profesionale și dispoziții cu caracter retroactiv sau dificil de aplicat.

Reexaminarea ar permite corectarea acestor probleme și ar conferi legitimitate democratică unei reglementări cu impact major asupra sistemului judiciar.

”Modul în care a fost promovată legea privind pensiile de serviciu, lipsa dialogului instituțional și retorica publică îndreptată împotriva magistraților indică faptul că miza nu este reforma pensiilor, ci preluarea controlului asupra justiției de către actuala majoritate guvernamentală”, a declarat Dana Gîrbovan, președinte UNJR.

UNJR anunță că va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea independenței justiției, subliniind că o justiție subordonată politic riscă să repete derapaje istorice în care judecătorul servea statul și partidul, nu cetățeanul.

