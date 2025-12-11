Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, va cere CNSAS să facă verificări cu privire la judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Record, deși acesta avea la Revoluția din decembrie 1989 vârsta de 11 ani.

"Astăzi, vedem un judecător cu trecut în Servicii care lansează acuzații grave bazate exclusiv pe percepții, o instituție media care folosește mesajul fără verificări. Apariția acestor atacuri exact când se află pe rol dosare foarte complicate. Contextul obiectiv este de natură să ridice legitime semne de întrebare privind intenția de a crea acest haos controlat. Este oare o coincidență că în acest mecanism este implicat un judecător cu trecut în Servicii? Atacul politicului instituționalizat rezultă chiar din prezentarea la Televiziunea publică națională a unui film foarte artistic, cu pretenții de documentar, fiind evidentă instigarea publică împotriva ordinii constituționale'', a declarat Liana Arsenie, în cadrul unei conferințe extraordinare de presă, potrivit Agerpres.

După această declarație, jurnaliștii i-au atenția lui Arsenie că CNSAS are drept obiect de activitate identificarea foștilor colaboratori ai Securității comuniste, iar judecătorul Laurențiu Beșu avea 11 ani în decembrie 1989.

"Vreau să ne lămurim, dacă ați mai auzit de colaboratori ai Securității la mai puțin de 11 ani", a fost întrebarea unui jurnalist.

"În fiecare an, dăm declarații cu toții. Există obligație legală, chiar dacă aveam 5 ani sau 10 sau 11 ani, este prevăzută obligația legală, așa încât este obligație să solicităm aceste verificări", este explicația oferită de Arsenie.

Anterior, într-un comunicat remis miercuri, conducerea CAB a insinuat că judecătorul Laurențiu Beșu ar fi lucrat înainte ca ofițer la serviciul secret al MAI, cunoscut ca "Doi și-un sfert", însă instanța aduce ca probe doar articole de presă.

