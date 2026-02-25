Instanța supremă a respins cererea de recuzare din dosarul în care judecătoarea Ana Maria Puiu (foto) a atacat delegarea unui judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ca șef al Tribunalului București. Soția celui care judecă litigiul este angajată a CSM.

Marți, la ultimul termen, instanța supremă a respins declarația de abținere formulată de judecătorul Mihnea Adrian Tănase, dar și cererea de recuzare a acestuia formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu, hotărârile fiind definitive.

În condițiile în care Ana Maria Puiu se judecă cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) care are calitate de intimat, instanța supremă a considerat că nu se impune admiterea cererii de abținere și nici recuzarea judecătorului Adrian Tănase, în condițiile în care soția lui, Adina, este detașată la CSM din 2024, la Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale.

Cum detașarea acesteia nu s-a făcut în urma vreunei selecții transparente și obiective, CSM poate înceta detașarea judecătoarei oricând, fără motiv. Astfel, familia Tănase pierde banii de diurnă pentru detașarea la CSM.

Scandal după o nouă „parașutare” de la CSM

Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București a atacat la instanța supremă hotărârea Secției pentru judecători a CSM de delegare la șefia instanței a judecătorului Cosmin Sterea-Grossu, care până la sfârșitul anului trecut a ocupat o funcție tehnică în cadrul CSM.

Revolta judecătoarei Puiu a venit după delegarea lui Sterea-Grossu ca președinte al Tribunalului București, în condițiile în care acesta a judecat la instanța pe care o conduce doar trei săptămâni, în rest fiind delegat la CSM.

