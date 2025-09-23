Eurodeputata extremistă Diana Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni de către Parchetul General, care a cerut marți ridicarea imunității acesteia, anunță instituția printr-un comunicat de presă.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față eurodeputata extremistă Diana Șoșoacă, sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni.

Diana Șoșoacă este acuzată de 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia și ultraj.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Într-o intervenție la RomâniaTV, Șoșoacă s-a plâns că se încearcă cenzurarea ei și scoaterea din politică, dar și să fie oprită din a merge la conferințe în țări "așa-zise dușmane României".

Ce presupune ridicarea imunității în Parlamentul European

În urma unei solicitări din partea unei autorități naționale competente, adresate Parlamentului European, de ridicare a imunității unui eurodeputat (sau a unei solicitări din partea unui eurodeputat sau fost eurodeputat de apărare a imunității sale), președintele Parlamentului anunță solicitarea în plen și o transmite comisiei parlamentare competente (Comisia pentru afaceri juridice).

Comisia poate solicita orice informație sau explicație pe care o consideră necesară. Eurodeputatului vizat i se oferă ocazia de a participa la o audiere și poate prezenta documente sau alte dovezi scrise pertinente.

Comisia adoptă cu ușile închise o recomandare de aprobare sau respingere a cererii de ridicare sau apărare a imunității deputatului, pe care o supune la vot întregului Parlament. În timpul sesiunii plenare care are loc după decizia comisiei, Parlamentul ia o decizie pe baza unui vot cu majoritate simplă. După vot, Președintele comunică imediat decizia Parlamentului eurodeputatului și autorității competente a statului membru.

Mandatul unui eurodeputat este un mandat național și nicio altă autoritate nu i-l poate retrage. În plus, ridicarea imunității deputatului nu înseamnă că acesta a fost găsit „vinovat”. Ea le permite doar autorităților judiciare naționale să înceapă o anchetă sau un proces. Cum eurodeputații sunt aleși în temeiul legislației electorale naționale, în cazul în care un eurodeputat este găsit vinovat de o infracțiune, autoritățile din statul membru au, prin urmare, responsabilitatea de a decide dacă mandatul acestuia este sau nu retras.

