Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea lui Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul Sibiului.

ANAF a transmis printr-un comunicat că acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil".

"Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite statului. Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor statului român", se mai arată în comunicat.

Reamintim că un litigiu din 2016 privind moștenirea unui imobil din Sibiu, care a aparținut soției președintelui Iohannis, a fost pierdut de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, potrivit minutei de ședință de la ÎCCJ din septembrie.