Revenită în România, Laura Codruţa Kovesi a declarat că votul favorabil din comisiile Parlamentului European a fost unul pentru românii ce au susţinut lupta anticorupţie şi pentru procurorii români care lucrează sub presiune.

”M-am înscris în cursa pentru EPPO ca profesionist. Nu am avut suportul Guvernului de la București, nici nu l-am cerut și nici nu mă așteptam să îl primesc. Ceea ce a depins de mine am făcut. Este o mare onoare că am obținut primul loc la selecția tehnică a Comisiei Europene și că am avut ocazia să îmi susțin candidatura în Parlamentul European, alături de alți doi profesioniști. Competiția pentru desemnarea EPPO a fost organizată într-un mod desăvârșit, sunt bune practici din care toate țările au ceva de învățat, și, mai ales noi, în România, avem de învățat”, a declarat miercuri, pe Aeroportul Henri Coandă, fosta şefă a DNA.

"”Acest vot este pentru toți cetățenii români care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucrează sub presiune", a mai spus ea.

Kovesi s-a referit şi la tentativele politicului de a-şi subordona justiţia.



"În aceste zile magistrații români se opun cu îndârjire preluării sub control politic a Justiției, în urma unei ordonanțe de urgență ce încalcă normele europeane, încalcă recomandările explicite ale Comisiei Europene, ale Greco și ale Comisiei de la Venetia. Sunt magistrat român și sunt alături de colegii mei. Situația la care s-a ajuns este chiar gravă, un protest al magistraților este ceva ieșit din comun”, a precizat Laura Codruţa Kovesi.

În urma audierii de marţi seara, Kovesi a obţinut şi susţinerea Comisiei pentru Control bugetar şi pe cea a Comisiei LIBE.

Primul procuror-şef european va fi stabilit în urma negocierilor dintre PE şi Consiliu.