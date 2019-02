Fostă şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi anunţă, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, fiind suspectă într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

"Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc", a spus Kovesi, la Europa FM.

Ea a mai spus că urmează să fie învinuită, ea bănuind că este vorba despre dosarul în care a fost adus în țară Popa Nicolae, fostul partener de afaceri al lui Sorin Ovidiu Vântu.

"În citație, nu sunt descrise faptele, urmează să îmi fie aduse la cunoștință când mă voi prezenta la audiere. Dar sunt anumite site-uri foarte apropiate anchetei. Se și scria că urmează să fiu învinuită, jurnaliștii știau de dinainte de acest demers. Bănuiesc că este vorba despre dosarul în care aș fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară, desigur, o mare minciună.Dacă stăm să ne gândim bine, această investigație este despre faptul că un condamnat definitiv a fost extrădat și adus în România să își execute pedeapsa, și după 10 ani facem această anchetă", a mai spus fosta șefă DNA.