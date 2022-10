Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia în vara lui 2018 de la șefia DNA.

Iohannis i-a cerut demisia înainte de a semna decretul de revocare din funcție, obligat printr-o decizie a Curții Constituționale. Kovesi a spus că a refuzat să demisioneze.

”Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii”, și-a explicat Kovesi refuzul de a demisiona, precizând că nu avea motive să plece din funcție. Kovesi a mai spus că aștepta la finalul mandatului ca cineva să-i mulțumească pentru ce a făcut, nu să-i ceară demisia.

Jurnalist: O altă mică curiozitate. Este adevărat că președintele Iohannis v-a cerut demisia în vara lui 2018 înainte să semneze decretul de revocare?

Kovesi: Da, este un lucru pe care nu l-am făcut public. A fost o discuție între noi. N-am considerat că trebuie să fac public acest lucru. Mi-a cerut demisia. Am refuzat.

Jurnalist: De ce?

Kovesi: Pentru că nu avem niciun motiv să demisionez. Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii. Nu mă consideram vinovată cu nimic. Așteptam să ….la finalul mandatului, dacă am fost revocată, cineva măcar să mulțumească pentru ce am făcut, nu să-mi ceară demisia.

Jurnalist: Ați fost dezamăgită că v-a cerut demisia atunci?

Kovesi: Nu, nu.

Jurnalist: Cum ați luat-o?

Kovesi: N-am luat-o în niciun fel. Știam că este acea decizie a Curții Constituționale. Știam că trebuie să semneze decretul de revocare. Mă așteptam să mi se spună ok, mulțumim pentru ce ai făcut la DNA, bine, rău nu contează. Eu am mulțumit tuturor celor care au fost înaintea mea și colegilor pentru munca lor. Mi s-a cerut demisia. Am zis că nu, ce zic eu dimineața când mă uit în oglindă? Vreau să fiu cu conștiința împăcată, să fiu liniștită. Și asta a fost.



Șefa Parchetului European s-a aflat, marți și miercuri, într-o misiune în România, unde s-a întâlnit cu mai mulți miniștri ai guvenrului Ciucă și cu reprezentanți ai Parchetului.

