Fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat joi, după audierea la Secţia de anchetare a magistraţilor, că a fost învinuită într-un alt dosar, dar nu a fost lăsată să vadă niciun fel de documente şi nici să aibă un avocat.

În cel de-al doilea dosar, Kovesi a precizat că ar fi acuzată că a condus un grup infracțional organizat în interiorul DNA: "Procesul verbal a fost semnat doar de avocați, nu și de procuror. Nu am reținut, pentru că citea foarte repede...Nu s-a dispus nicio măsură".



Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost citată în dosarul deschis de procuroarea Adina Florea în urma unui denunț făcut de fugarul Sebastian Ghiță privind aducerea în țară a lui Nicolae Popa, dar i s-au adus acuzaţii în alt dosar, fără a fi lăsată să vadă niciun fel de acte.

"Am fost împiedicată să dau declarație. Dorința mea a fost să lămuresc cât mai repede acele fabulații. Am făcut o cerere prin care am solicitat să văd dosarul și pentru a cunoaște acuzațiile. În 15 februarie mi s-a adus la cunoștință că sunt învinuită, dar eu nu am primit detaliile. A stabilit să am acces la documente în perioada 8-14 martie. Astăzi am fost în imposibilitate de a da declarație pentru că nu am avut acces la acuzații. Mi s-a spus că trebuie să rămân în birou. Am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația. Mi s-a spus că nu și că sunt acuzată într-un alt dosar", a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Subliniind că nu e vinovată, Kovesi a spus că toată această campanie are legătură cu candidatura sa la conducerea Parchetului European.