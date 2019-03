Laura Codruța Kovesi a declarat sâmbătă, la Europa FM, că nu a spus nimănui, cu excepția familiei, că și-a depus candidatura pentru șefia Parchetului European.

"În decembrie era termenul limită pentru acerstă procedură și m-am gândit că este ceva ce mi-aş dori să fac. Totuşi, este prima dată când avem o astfel de instituţie europeană, pentru procurori. În România am fost procuror general, am fost şef DNA, am avut cele mai înalte poziţii pentru câte două mandate, e foarte greu să spun că mai puteam schimba ceva. Da, pot să ajut generaţiile tinere, pot să contribui cu experienţa mea la diverse lucruri, însă aici era altă provocare. De aceea eu mi-am depus această candiatura, nu am spus nimanui că îmi depun această candidatură. Sigur, familiei am spus că mă înscriu la această procedură. S-a bucurat (mama - n.r.). Ea m-a susținut în totdeauna, și tatăl meu, și fratele meu, toată familia", a declarat Laura Coduța Kovesi într-un interviu pentru Europa FM.

Fosta șefă DNA a mai spus că a parcurs toată procedura, care a fost condidențială, pentru a ajunge în ultima etapă a selecției pentru funcția de procuror-șef european.