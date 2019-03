Laura Codruța Kovesi a fost plasată joi sub control judiciar de procurorii controversatei secţii de investigare a infracţiunilor în Justiţie (SIIJ), într-o mișcare destinată mai degrabă blocării candidaturii ei la o funcție înaltă la nivel european.

Guvernul s-a opus deschis numirii Laurei Codruța Kovesi în poziția de procuror-șef european, dar Parlamentul European a selectat-o din lista scurtă de candidați. Negocierile cu Consiliul Uniunii Europene, care are un alt candidat preferat, s-au încheiat miercuri fără rezultat, deși autoritățile europene ar fi vrut ca șeful Parchetului European să fie instalat până la finalul lui martie.

Urmează noi runde de negociere în aprilie, dar decizia procurorilor români în ancheta fostei șefe a DNA ar putea influența procesul de selecție.

La ieșirea de la audierile ce au durat aproape șapte ore, Kovesi a spus că nu are voie să vorbească cu presa, aceasta fiind o măsură pentru a-i „închide gura”.

„În acest moment, am interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi (joi - n.r.) citată. (...) Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (...) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărţui în continuare pe toţi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se ştie, sunt într-o procedură internaţională, în care am ieşit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şef al Parchetului European - n.r.) a ajuns la anumite cote şi din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa”, le-a spus Kovesi jurnaliştilor la ieșirea de la audieri.

Surse judiciare au spus pentru Agerpres că Laura Codruţa Kovesi a fost plasată joi sub control judiciar de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă, aflat în Serbia, unde a fugit după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie. Ghiţă susţinea că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea lui Nicolae Popa cu un avion din Indonezia, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

Laura Codruța Kovesi a spus că zilnic în spațiul public apar foarte multe informații false despre ea, care ar porni de la cei pe care îi deranjează candidatura sa la șefia Parchetului European și care vor să fure liniștiți în România.

„(Îi deranjez) pe cei care nu-și doresc acest lucru (candidatura sa la șefia Parchetului European - n.r.), pe toți cei care vor să fure liniștiți în această țară, care vor ca procurorii să stea la birou și, dacă se poate, să investigheze fapte mărunte, să nu mai investigheze fapte de corupție, să nu mai recupereze prejudicii”, a afirmat fosta șefă a DNA, care, potrivit HotNews, nu are dreptul să părăsească țara timp de 60 de zile.

Legat de candidatura la conducerea Parchetului European, Kovesi a spus că s-a înscris în această procedură singură, s-a pregătit singură, fără să aibă sprijinul Guvernului sau al altei instituții. „Este evident că tot ce se întâmplă în ultima perioadă de timp are legătură cu candidatura în această poziție. Atacurile în mod repetat, campaniile false, zilnic sunt zeci de știri false. Nu reușesc să răspund la toate știrile false, ele apar atât de des și atât de mult”, a mai spus Laura Codruța Kovesi.