La nivelul Ministerului Justiției a fost constituit luni un grup de lucru pentru a se analiza oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor.

Grupul, constituit la inițiativa ministrului Justiției, Radu Marinescu, este compus din reprezentanți ai direcțiilor din Ministerul Justiției, astfel: Direcția Eleborare Acte Normative, Direcția de Prevenire a Criminalității, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului, Direcția Națională de Probațiune, precum și reprezentați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Acesta are ca obiectiv evaluarea legislației actuale în ceea ce privește oportunitatea scăderii vârstei stabilite de lege pentru răspunderea penală a minorilor sau a utilizării sub vârsta prevăzută de lege a criteriului exclusiv al discernământului, stabilit pe baze științifice.

Inițiativa are loc după ce un copilul de 13 ani a fost implicat într-o crimă din județul Timiș, dar nu răspunde penal.

El a fost scos duminică după-amiază de către jandarmi din casa bunicilor, după ce aproximativ 150 de localnici au protestat în fața imobilului, cerând ca minorul să nu stea în localitate. În prezent, el se află în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă.

Grupul de lucru va adresa invitații de participare la lucrările sale și de transmitere a unor puncte de vedere către mai multe entități, între care: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul de Medicină Legală, Uniunea Națională a Barourilor din România, facultăților de drept, asociații ale psihiatrilor și psihologilor, criminaliștilor și ale altor specialiști, organizații non-guvernamentale, pentru ”identificarea celor mai bune soluții, în vederea îmbunătățirii și eficientizării legislației privind răspunderea penală a minorilor”, anunță Ministerul Justiției.