Președintele PNL, Ludovic Orban, anunță că Laura Codruța Kovesi a obținut susținerea Consiliului UE pentru șefia Parchetului European.

”În momentul critic, am reușit să câștigăm în favoarea candidatului român bătălia cu PSD din Parlamentul European, care și-a declarat susținerea pentru Laura Codruța Kovesi, după ce Consiliul votase în favoarea candidatului francez. Acel moment a fost hotărâtor pentru parcursul ulterior al candidaturii, în condițiile în care ne-am confruntat cu tactici diversioniste ale europarlamentarilor PSD. Am obținut decizia de menținere a sprijinului Parlamentului European după alegerile europene și am reușit să accelerăm formarea comisiei de negociere pentru a relua, astfel, votul din COREPER. Este un succes cu atât mai important, în condițiile în care Guvernul Dăncilă a militat împotriva candidatului român printr-o campanie agresivă și toxică de fake-news”, spune Orban într-un comunicat.

”În același timp, este o palmă imensă primită de Guvernul Dăncilă din partea statelor europene. Mesajul transmis Guvernului PSD este că pozițiile pe care le adoptă nu sunt luate în seamă, nu sunt în concordanță cu abordările europene. Actualul Guvern este căzut în irelevanță și nu poate obține nimic bun pentru România”, mai precizează liderul PNL.

Miercuri seara, Viorica Dăncilă a anunțat că Guvernul nu o susține pe Kovesi, ba mai mult i-a dat instrucțiuni ambasadorului român la UE să voteze împotriva fostei șefe a DNA.

Laura Codruța Kovesi nu a beneficiat de sprijinul Bucureștiului nici la primul vot informal din Consiliu, dat în perioada în care România deținea Președinția rotativă a Consiliului UE.

Joi, Kovesi a primit 17 voturi favorabile de la cele 22 de state care participă la Parchetul European. Ea a fost preferată și de Parlamentul European.

Potrivit Digi24, reprezentanta României, Luminița Odobescu, ar fi votat pentru Laura Codruța Kovesi, la cererea președintelui Klaus Iohannis, deși Dăncilă îi ceruse opusul.

”A fost opinia altor state membre, repet punctul meu de vedere, legea trebuie respectată, în fața legii toți trebuie să fim egali și că este important ca înainte de a ocupa un post să poți să clarifici toate acuzațiile care planează asupra persoanei tale. Mă întreb dacă doamna Codruța Kovesi ajunge procuror general și dacă din aceste afirmații sunt unele adevărate, eu îmi doresc să nu fie adevărate, dar dacă sunt adevărate aceste acuzații, atunci cine va avea de suferit? Eu nu vreau să mă refer la persoană, dar cu siguranță imaginea României ar avea de suferit”, a declarat Viorica Dăncilă pentru Europa Liberă.

Întrebată cum a votat reprezentanta României, Dăncilă a răspuns: ”Așa cum am spus, împotrivă”.

”Votul de azi e o recunoaştere a activităţii depuse de tot sistemul de justiţie, o reuşită a tuturor românilor care au susţinut lupta anticorupţie. A contat şi că am obţinut primul loc dupa interviul tehnic. Acest vot e de încredere, de susţinere a unei societăţi care a susţinut valorile europene”, a declarat Kovesi la Digi24.