Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins luni a doua acţiune disciplinară deschisă de Inspecţia Judiciară împotriva fostei șefe DNA, hotărând că aceasta nu a săvârşit o abatere disciplinară când nu s-a dus la Comisia parlamentară de anchetă.

Decizia a fost luată un complet de cinci judecători de la ÎCCJ cu unanimitate, hotărârea instanţei fiind definitivă.

Acesta este al doilea proces pe care Laura Kovesi îl câştigă împotriva Inspecţiei Judiciare, după ce Instanţa supremă a decis, tot luni, că ea nu a săvârşit abatere disciplinară când şi-a desemnat consiliera, judecătoarea Dana Tiţian, să efectueze un control la structurile DNA din Suceava şi Iaşi.

Inspecţia Judiciară a solicitat sancţionarea Laurei Codruţa Kovesi pe motiv că fosta şefă a DNA nu a respectat o decizie a CCR prin care era obligată să se prezinte în faţa Comisiei parlamentare de anchetă pe tema alegerilor prezidenţiale din 2009, iar prin acest refuz ar fi afectat imaginea şi prestigiul justiţiei.

„În 2017, un jurnalist a publicat informaţia că Laura Kovesi a participat, în noaptea alegerilor din 2009, la o întâlnire în locuinţa senatorului Gabriel Oprea, unde au mai fost Florian Coldea şi George Maior. Parchetul General a deschis un dosar şi a dat o soluţie de clasare. A fost constituită o comisie specială parlamentară, care însă nu şi-a atins obiectivele, deoarece au fost persoane care au refuzat să se prezinte. A fost sesizată Curtea Constituţională, care a dat Decizia 611, în care se constată existenţa unui conflict de natură constituţională între Parlament şi Parchetul General, în legătură cu atitudinea Laurei Kovesi de a nu se prezenta în faţa comisiei. Kovesi a citit în fel şi chip acel dispozitiv. A pus virgule unde nu era cazul”, a declarat, în sala de judecată, o consilieră de la Inspecţia Judiciară.

De cealaltă parte, Kovesi a spus că nu a săvârşit abatere disciplinară şi a susţinut că nu era obligată prin decizia Curţii Constituţionale să se prezinte în Parlament.

„Nu sunt vinovată de săvârşirea vreunei abateri disciplinare. Faptul că răspunsurile mele trimise Comisiei parlamentare nu au plăcut nu e vina mea. Am o decizie definitivă de clasare într-un dosar penal, în care se spune că nu am săvârşit nimic. Cu privire la 'nimic' nu pot să aduc niciun fel de probe. Decizia Curţii Constituţionale spune că trebuie să mă prezint în faţa comisiei parlamentare sau să prezint documente relevante. Pentru prima dată, avem o decizie a Curţii Constituţionale care se aplică unei singure persoane fizice - Laura Codruţa Kovesi. Nu există în decizia Curţii Constituţionale obligaţia de a mă prezenta, ci este o alternativă - de a mă prezenta sau de a furniza informaţii. Decizia Curţii Constituţionale este o decizie pentru o persoană. Acolo nu sunt menţionată ca procuror general sau procuror-şef al DNA, ci ca doamna Laura Codruţa Kovesi. Eu am respectat decizia Curţii şi am furnizat răspunsuri comisiei parlamentare. Care sunt probele că eu am acţionat cu intenţie pentru a ştirbi din încrederea cetăţenilor în sistemul de justiţie? M-am înscris într-o procedură internaţională pentru a dovedi profesionalismul procurorilor români. Ce probe sunt că am afectat prestigiul Justiţiei? Articole de presă? Cum trebuia să mă apăr? Să lipesc toate articolele din presa internă şi internaţională? Articolele jurnaliştilor nu trebuie să fie criteriul fundamental că prestigiul Justiţiei a fost afectat", a explicat Kovesi, în sala de judecată.

Ea a precizat că există 17 decizii ale CCR privind existenţa unor conflicte de natură constituţională între diverse structuri ale statului, însă niciun şef de instituţie nu a fost sancţionat pentru aceste conflicte.

„La Curtea Constituţională sunt 37 de conflicte de constituţionalitate, dintre care 17 au fost admise. A fost vreodată sancţionat un conducător de instituţie pentru că s-a aflat într-un conflict constituţional? Sunt procuror de 24 de ani şi îmi iubesc meseria. Vreau să rămân procuror. Prin tot ce am făcut am încercat să apăr onoarea procurorilor”, a adăugat Kovesi.

Jurnalistul Dan Andronic a scris că, în decembrie 2009, în turul doi al alegerilor prezidenţiale, înalţi demnitari ai statului român, printre care George Maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, au mers acasă la Gabriel Oprea. El a susţinut că fosta şefă a DNA şi Coldea erau preocupaţi de câştigarea scrutinului de către Traian Băsescu.