În urma crimei din Timiș, mai multe voci din spațiul public, reunite în jurul petiției „Legea Mario” au cerut reducerea vârstei de răspundere penală de la 14 la 10 ani pentru omor premeditat.

Luni, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat crearea unui grup de lucru care să dezbată modificările legislative privind răspunderea penală a minorilor. Totuși,un număr de specialiști susțin că scăderea răspunderii penale reprezintă mai pericole pentru societate pe termen lung.

Contactați de PressHUB, Vlad Zaha (specialist în criminologie publică intervenționistă) și Gabriela Groza (avocat și psiholog) au oferit perspective alternative cu privire la problemele din jurul „Legii Mario”.

Problema aplicării: Când are un copil discernământ și când nu?

Vlad Zaha susține că propunerile din petiția „Legii Mario” sunt neclare, deoarece solicită coborârea pragului de răspundere penală doar pentru infracțiuni grave. Asta ar putea duce la o disonanță legislativă, în care prezumpția lipsei de discernământ s-ar putea aplica în unele cazuri, dar nu și în cele mai grave.

„ Să luăm un exemplu prin absurd în care un omor este comis de un minor de 10 ani, care ulterior omuciderii, fură portofelul victimei. Teoretic, pentru infracțiunea de furt, statul ar prezuma că nu are discernământ – dar pentru infracțiunea de omor, că ar putea avea totuși discernământ.”



