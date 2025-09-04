Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la Legea anunțată de Guvern care modifică sistemul de pensii speciale pentru magistrați.

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Observator, despre reforma pensiilor speciale, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție și a recunoscut că, deși Guvernul a analizat deciziile anterioare ale CCR, nu poate anticipa hotărârea care urmează. De asemenea, a vorbit despre discuțiile purtate cu magistrații privind vârsta de pensionare.

"CCR se va pronunța, nu pot anticipa ce vor spune. Ce pot spune, că atunci când Guvernul a venit cu propunerea, oamenii din Guvern s-au uitat la toate deciziile CCR pentru a evita să declare CCR neconstituțional proiectul. Mai departe decide Curtea. Trebuie să ne uitam cu nuanțe. Nu e admisibil ca pensia să fie egală cu salariul. Încurajezi omul să se duca la pensie, ceea ce mulți magistrați au făcut-o, la vârful experienței. Vârsta de pensionare, 48, e mult prea mică, oamenii sunt în plină putere. Am pus o nuanță, ca această trecere de la 48 la 65 nu trebuie făcută brusc" a spus președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a mai declarat și că trebuie recunoscut faptul că magistrații au fost suprasolicitați și că atitudinea societății generale față de ei nu este una sănătoasă.

"Magistrații au muncit mult, mult în anii ăștia. Ca să vă imaginați, pentru cine nu a fost într-o sală de judecată, vine judecătorul, se așează pe scaun și vine cu o jumătate de oră mai devreme o doamnă grefier sau un domn grefier cu un cărucior de supermarket plin de dosare. Oamenii trebuie să se raporteze la toată informația care este în căruciorul ăla de dosare. Este un fapt. De ce suntem acolo? Este o discuție întreagă. Dar este un fapt că oamenii ăștia au fost suprasolicitați trebuie să recunoaștem. Și mai este o chestiune, nu este sănătos... dacă aș fi politicianist, m-aș uita la sondaje, aș constata că lumea urăște și aș intra și eu în corul ăsta de înjurat magistrații. Nu cred că e sănătos pentru democrație ca oamenii să aibă atitudinea asta față de magistrați. Se confundă adesea magistratura cu partea de penal. Aici avem multe restanțe, dar sunt mulți oameni care au muncit foarte mult. Da, sunt de acord să reducem pensiile și vârsta de pensionare, toată discuția este pe acest tranzit" a spus Nicușor Dan.

Despre discuția purtată cu șefii magistraților, Nicușor Dan a declarat că a avut o singură discuție, "foarte consistentă, din toate părțile".

"Toată lumea a agreat că trebuie să reducem pensiile. Gradul de reducere diferă, dacă te uiți la magistrați. După care discuția a fost pe cât de graduală să fie trecerea spre vârsta de pensionare de 65 de ani. O primă propunere a Guvernului spunea că, la câți ani îți mai rămân până la pensie, să ai de 5 ori mai mult. Adică, dacă mai ai 3 ani, să lucrezi 15 ani. Magistrații ar fi vrut ca la fiecare an pe care îl mai ai până la pensie să lucrezi încă o jumătate. În legea actuală, sunt 4 luni. Eu am considerat un an la un an, ca să împace și pe unii și pe alții", a explicat el.



Sub conducerea judecătoarei Lia Savonea, ICCJ a convocat joi secțiile reunite ale magistraților, care au decis să atace legea la Curtea Constituțională.

Potrivit magistraților, 8 articole din Legea adoptată recent de Guvernul condus Ilie Bolojan ar fi neconstituționale.

ICCJ acuză Guvernul că a adoptat noua lege fără avizul CSM și a încălcat prevederile legale privind asumarea răspunderii.

La sfârșitul lunii trecute, în cadrul celui de-al doilea Pachet de măsuri fiscale, Guvernul a adoptat Legea privind pensiile magistraților.

Proiectul - asumat în Parlament - prevede prelungirea vârstei de pensionare la 65 de ani într-un termen de 10 ani.

Pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, care "oricum e cea mai mare din România", a spus Bolojan, amintind că în prezent avem o situație "anormală", deoarece valoarea pensiei e egală cu ultimul salariu în plată.

"Azi valoarea pensiei medii în magistratură e între 4.800 și 5.000 de euro, o pensie de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 euro", a subliniat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.

”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, și nu sunt puține, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curții, respectând legislația, argumentând cât mai bine, acest pachet are șanse mari să treacă de Curtea Constituțională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat la Antena 3 Ilie Bolojan.

