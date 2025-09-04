Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la Legea anunțată de Guvern care modifică sistemul de pensii speciale pentru magistrați.

Sub conducerea judecătoarei Lia Savonea, ICCJ a convocat joi secțiile reunite ale magistraților, care au decis să atace legea la Curtea Constituțională.

Potrivit magistraților, 8 articole din Legea adoptată recent de Guvernul condus Ilie Bolojan ar fi neconstituționale.

ICCJ acuză Guvernul că a adoptat noua lege fără avizul CSM și a încălcat prevederile legale privind asumarea răspunderii.

La sfârșitul lunii trecute, în cadrul celui de-al doilea Pachet de măsuri fiscale, Guvernul a adoptat Legea privind pensiile magistraților.

Proiectul - asumat în Parlament - prevede prelungirea vârstei de pensionare la 65 de ani într-un termen de 10 ani.

Pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, care "oricum e cea mai mare din România", a spus Bolojan, amintind că în prezent avem o situație "anormală", deoarece valoarea pensiei e egală cu ultimul salariu în plată.

"Azi valoarea pensiei medii în magistratură e între 4.800 și 5.000 de euro, o pensie de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 euro", a subliniat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.

”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, și nu sunt puține, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curții, respectând legislația, argumentând cât mai bine, acest pachet are șanse mari să treacă de Curtea Constituțională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat la Antena 3 Ilie Bolojan.

