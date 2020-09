Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat marți, citat într-un comunicat de presă, că legile justiției se află încă în lucru, ele urmând a fi propuse spre dezbatere publică cel târziu la finalul lunii septembrie.

"Legile justiției se află încă în lucru, vor fi propuse în dezbatere publică în partea a doua a lunii septembrie, în orice caz până la finalul lunii septembrie”, a spus Predoiu.

După publicarea lor pe site-ul Ministerului Justiției se va organiza largi consultări cu asociațiile profesionale ale magistraților, sindicatele grefierilor, Comisia Europeană, GRECO etc, înainte de a fi transmis CSM.

De asemenea, Ministerul a finalizat trei noi proiecte de lege dintr-un pachet mai amplu, care este în curs de elaborare, pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare și Raportul MCV.

Primul proiect, care prevede reguli speciale de procedură pe perioada Pandemiei SARS-CoV-2 ”Justiție în Pandemie”, introduce măsuri specifice și temporare în cadrul procedurilor civile și penale, menite, pe de o parte să protejeze sanitar participanții la activitățile judiciare (cetățeni justițiabili, magistrați, avocați, personal de specialitate etc) și, pe de altă parte, să asigure desfășurarea acestor proceduri într-un mod nestingherit.

Proiectul include o serie de reguli de procedură care au mai funcționat temporar pe durata decretelor prezidențiale privind starea de urgență, dar și unele noi privind desfășurarea unor acte de procedură la distanță, prin intermediul tehnologiilor.

Cel de-al doilea proiect de lege vizează unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, concursul de admitere în magistratură „Mica reformă a INM”

Acesta pune în acord legislația în materia concursurilor de admitere în magistratură, de admitere la Institutul Național al Magistratuirii, de absolvire a Institutului și a examenului de capacitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 121/2020.

Totodată, proiectul de lege stabilește, cu caracter temporar, durata cursurilor în anii 2020 și 2021 la Institutul Național al Magistraturii precum și a stagiului judecătorilor și procurorilor care au fost admiși la Institutul Național al Magistraturii.

Cel de-al treilea proiect de lege va reglementa măsurile pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) „Proiectul EPPO”.

Astfel,pProiectul instituie măsuri de asigurare a punerii în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2017/1.739 în dreptul național, cum ar fi cele în materie procesual penală și cele de cooperare internațională în materie penală.

"Fiind vorba de o instituție nouă, practic întreg proiectul prezintă caracter de noutate, Expunerea de motive și cuprinsul Proiectului de lege, ambele anexate prezentului comunicat, fundamentând și prevăzând, printre altele, structura suport a Parchetului European în România, care este stabilită în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), statutul procurorului european delegat, respectiv, al procurorului european, dispoziții privind competența instanțelor de judecată etc", se mai arată în comunicatul transmis de Ministerul Justiției.

La finalul lunii august, președintele Klaus Iohannis anunța că legile justiției vor fi modificate.

"Legile justiției au fost ciuntite de PSD, PSD care a încercat să pună mâna pe justiție, să politizeze justiția și s-o controleze. Nu le-a ieșit; nu le-a ieșit fiindcă românii au ieșit la referendum și au spus „stop”. Dar legile încă nu au fost corectate și în acest sens am avut solicitarea spre Guvern și am discutat aceste chestiuni inclusiv cu Ministrul Justiției să se apuce de niște proiecte prin care se repară legile justiției care au fost aduse într-o formă parțial total nepotrivită de către majoritatea pesedistă. Am mari speranțe, deci repet, am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare legile justiției și care să redea și demnitate și posibilitate judecătorilor, procurorilor să facă ordine și în aceste dosare care sunt restante", spunea Klaus Iohannis într-o conferință de presă.