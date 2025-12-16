Fostul ministru al Justiției din epoca Liviu Dragnea, Tudorel Toader, susține într-un fragment din viitoarea carte de memorii în care prezintă mandatul său ca ministru, că „legile justiției” care s-au dovedit ulterior atât de nocive, au fost create de „Comisia Iordache”, nu de ministerul care a trimis doar un draft în Parlament. „Pe mine, însă, mă aștepta o surpriză și mai mare: societatea, presa, opinia publică erau convinse că acele proiecte erau ale mele. Că eu le-am scris, că eu le-am promovat, că eu eram arhitectul tuturor modificărilor. Percepția publică a rămas: „Legile justiției sunt ale lui Toader.”, arată fostul ministru pe Facebook.

Toader continuă și explică rolul, „centrelor de reflexie” și cine a făcut „modificările din umbra”. Astfel, el amintește ONG -uri și diverse grupuri de interese. „Aveam să aflu, ulterior, că multe amendamente veneau „din lateral”, din afara Comisiei, din „alte centre de reflexie”: ONG-uri, mai mult sau mai puțin reprezentative, grupuri de interese, persoane care nu aveau nici o legătură cu dreptul, nici legitimitatea de a formula propuneri legislative.

Unele organizații profesionale au fost trecute în mod fictiv drept autori ai amendamentelor. Curtea Constituțională avea să constate toate aceste neconstituționalități.

Fără a îi spune numele, deocamdată, una dintre „consilierele” lui Fl. Iordache, care se dorea să devină ministru al Justiției propunea, în culise, ca un judecător să se poată autosuspenda pe durata mandatului de ministru, soluție declarată neconstituțională”, mai arată fostul ministru.

