Bogdan Licu le-a spus procurorilor din CSM că a făcut parte din masonerie, dar a demisionat în 2012, cu un an înainte ca CSM să ceară magistraților să precizeze în declarația de interese dacă sunt membri ai masoneriei.

"Da, am făcut parte din masonerie, nu am fost un membru activ, am fost de două sau de trei ori la întrunirile dânșilor, dar începând cu luna august 2012, deci cu un an înainte de a fi emisă acea hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, mi-am dat demisia de acolo și acest lucru se găsește la dosarul pe care fiecare fost mason, să spun așa, îl are la Marea Lojă”, a povestit Licu.

"Să știți că nu este un lucru urât”, a mai spus Bogdan Licu.