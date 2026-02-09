Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General. Procurorul general vrea să fie adjunct la DIICOT.

1. Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- Cristina Chiriac, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași;

- Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

2. Pentru funcția de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:

- Marius I. Voineag, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

3. Pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție:

- Tatiana Toader, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

. domnul Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, delegat în funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție.

4. Pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție:

- Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală;

- Marinela Mincă, procuror șef al Secției judiciare în cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

- Marius-Ionel Ștefan, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești.

5. Pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:

- Ioana-Bogdana Albani, procuror șef serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – structura centrală;

- Antonia Diaconu, procuror șef serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești;

- Alina Albu, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Codrin-Horațiu Miron, procuror șef serviciu în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara;

- Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

6. Pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:

- Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara;

- Alex-Florin Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- Claudia-Ionela Curelaru, procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța;

- Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.