O nouă poziție publică a fost luată luni de către fosta Ministră a Justiției și procuroare, Monica Luisa Macovei.

Printr-o postare pe Facebook, aceasta susține că Guvernul nu mai necesită avizul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea merge avansa cu reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Fosta magistrată susține că avizul CSM a fost acordat deja, deci Guvernul nu mai trebuie să solicite unul nou.

„Avizul CSM există și este un aviz negativ. Știe toată țara. Avizul negativ se găsește în comunicările publice ale CSM inclusiv în cererea CSM către ICCJ pentru a sesiza CCR cu obiecția de neconstituționalitate. Un aviz este o opinia exprimată într-o anumită chestiune iar CSM și-a exprimat deja opinia.”

Aceasta mai susține că avizul Consiliului Superior are caracter consultativ în acest context, deci Guvernul poate continua cu implementarea reformei oricum. Reiterând un argument făcut săptămâna trecută, Monica Macovei a mai adăugat că Prim-Ministrul deține autoritatea să decidă aprobarea sau respingerea proiectelor de lege, neavând nevoie de un consens politic.

„De aceea, Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pentru că acesta a emis deja avizul negativ[…] Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul, nefiind necesară unanimitate sau majoritate.”

Conflict de interese

La finalul postării, Monica Macovei a mai atras atenția asupra faptului că judecătorii de la CCR nu ar trebui să se pronunțe asupra unei legi care le afectează propriile interese și venituri. Ea ssține că acest fapt ar reprezenta un conflict de interese.„Reamintesc că judecătorii de la CCR au în prezent venituri în care sunt incluse toate sporurile magistraților. Judecătorii CCR care s-au pensionat din magistratură cumulează pensiile cu indemnizațiile de judecători constituționali. In opinia mea ar fi un conflict de interese să se pronunțe asupra unei chestiuni care influențează direct propriile venituri financiare. Conflictul de interese este situația în care interesele personale, cum sunt interesele financiare sau de familie, pot influența sau compromite deciziile sau obligațiile profesionale.”Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aiciUrmăriți PressHUB și pe Google News!Sursă foto: Agerpres







