Parchetul general anunță că joi, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă ÎCCJ a dispus efectuarea urmăririi penale față de trei suspecți, persoane fizice fără calitate specială.

Cei trei sunt cercetați în dosare penale distincte, pentru săvârșirea unor infracțiuni de instigare publică.

Infracțiunile care fac obiectul celor trei dosare penale constau în fapte de îndemnare a publicului, prin intermediul unor mesaje scrise pe o platformă online, să săvârșească infracțiuni de omor/omor calificat/ultraj judiciar împotriva magistraților români și/sau a membrilor de familie ori a apropiaților acestora.

Cele trei dosare penale au fost constituite în urma denunțului formulat, în luna septembrie, de către Consiliul Superior al Magistraturii.

