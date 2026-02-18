Un număr de 16 Curți de Apel din România i-au trimis, vineri, președintelui Nicușor Dan, o scrisoare prin care îi cer ca recenta lege trecută de controlul CCR și care vizează pensionarea magistraților să fie retrimisă Parlamentului.

Documentul, care are 14 pagini, este semnat și de Curtea Militară de Apel București.

Magistrații cred că "măsurile legislative naționale care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților pun serioase dubii privind respectarea exigențelor (deciziei CCR nr. 30/2016) de ancorare a reglementării în rațiuni reale ținând de interesul public, realitățile sociale, economice care să justifice reglementarea adoptată, precum și a îndeplinirii criteriilor de legalitate, a necesității corelării legii cu ansamblul reglementărilor interne și armonizarea legislației naționale cu legislația europeană și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și, în special, a exigențelor impuse de dreptul UE privind independența sistemului judiciar, aspecte care reprezintă motive justificate, în lumina art. 77 alin. (2) din Constituție, pentru ca președintele României să aprecieze oportună formularea unei solicitări de reexaminare a Legii, către Parlamentul României".

