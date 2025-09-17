Administratorul firmei care trebuia să construiască „cartierul chinezesc” din Craiova nu a fost găsit nici cu Poliția, după ce instanța i-a imputat peste 11 milioane de lei.

Aflată în faliment, firma condusă de Du Yanming a acumulat datorii și Fiscul din Dolj trebuie să-l execute. Instituția refuză să spună dacă societatea a solicitat returnare de TVA. Chinezii nu au ținut contabilitatea și nu au lăsat niciun act în urma lor.

Pe 19 iunie 2025, Tribunalul Dolj stabilea radierea firmei Shandong Ningjian Construction Group Investment Romania SRL din Registrul Comerțului, societatea fiind declarată falimentară. Decizia nu a fost atacată cu apel.

Un an mai devreme, tot Tribunalul Dolj stabilea în procesul de insolvență a firmei că „admite cererea formulată de lichidatorul judiciar SOS Insolv SPRL în contradictoriu cu pârâtul Du Yanming. Obligă pârâtul Du Yanming la plata sumei de 11.407.320 lei reprezentând pasivul debitorului Shandong Ningjian Construction Group Investment România SRL”.

Suma trebuia recuperată de creditorul AJFP Dolj, aceasta fiind și instituția care trebuia să pună în executare decizia instanței.

Citiți continuarea pe PRESShub.ro.